Her şeye karşı çıkan CHP, Kanal İstanbul'u yaptırmamak için kampanya başlattı. Diğer şehirlerden imza toplamaya çalıştı.
İzmir örgütü de İmamoğlu'na destek için ayaklandı. CHP'nin koca kenti çöle çevirdiğini unutturmaya kalkıştı.
İZMİRLİ BİDON, TUNÇ SOYER İMZA KUYRUĞUNDA
İzmir geçen hafta susuzluktan kırıldı. CHP'li belediyeler tankerle su dağıttı. Bidonla su taşıyan vatandaşların görüntüsü Sözen'in İstanbul'unu aratmadı.
CHP İzmir örgütünün "Hayır" kampanyasına Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
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