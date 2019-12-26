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'de Tunç Soyer’e sulu tepki! Yağmur suyuyla sokakta yıkandılar

'de (32) ve (30), su kesintilerine dikkat çekmek için sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı. tepki gösteren Doğan, " bulamadığımız için mecbur kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık" dedi.


İzmir'de (32) ve (30), su kesintilerine dikkat çekmek için sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.




tepki gösteren Doğan, " bulamadığımız için mecbur kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık" dedi.

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