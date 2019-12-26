

İzmir'de Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), su kesintilerine dikkat çekmek için sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı. Yanlarında getirdikleri kova ve maşrapayla banyo yapan 2 arkadaş, eylemlerinin ardından havluyla kurulandı.