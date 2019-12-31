Dünya eşcinselliğe savaş açarken CHP LGBT savunuculuğunda!

CHP listelerinden belediye başkanı seçilen isimler ise LGBT'li sapkınların hamiliğini yapıyor. Türk aile yapısının bir numaralı düşmanı olan eşcinselliği legalize etmek isteyen CHP'li başkanlar, kamunun imkanlarını sapkınlar için harcıyor. Toplamda 33 CHP'li belediye sözde Onur Yürüyüşü adı altında sapkınlara desteğini deklare etti.

CHP'Lİ BELEDİYELER TAVİZ VERMEKTEN KAÇINMIYOR

Milletin temel değerlerine aykırı hareket etmeyi parti politikası haline getiren CHP'de yolsuzluk söylemleri ayyuka çıkarken, LGBT'lilere verilen tavizler gözlerden kaçmıyor. Soros destekli vakıflarca hazırlanan LGBT Dostu Belediyecilik Protokolü'nde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in imzası bulunuyor. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı furyaya katılarak, Kent Konseyi'ne, LGBT'li Cem Öztürk'ün üye olarak seçilmesine göz yumdu.

EŞCİNSELLİK MEŞRU HALE GETİRİLİYOR

CHP'li Kadıköy Belediyesi de, LGBT Kent Konseyi Meclisi kurarak, sapkınları ilçenin yönetiminde söz sahibi etti. CHP'li Soyer, LGBT'lileri makamında ağırlayıp, resmi hesabından paylaşmakta hiçbir sakınca görmezken CHP'li Çankaya Belediyesi, belediyeye bağlı sağlık birimlerinde eşcinsellerin ücretsiz sağlık hizmeti almasını sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdi. CHP'li Şişli Belediyesi de Kurtuluş Sağlık Merkezinde LGBT'lilere ücretsiz hizmet veriyor.

DESTEK VEREN CHP'Lİ BELEDİYELER

CHP'li belediyelerin LGBT'lilere yönelik sevgisinin iyice gün yüzüne çıkması ise sözde Onur Yürüyüşü haftasında oldu. Eşcinsellerin bu yürüyüşüne, CHP'li belediyelerden çığ gibi destek geldi. LGBT'lileri savunan CHP'li belediyeler ise şunlardı: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Fethiye, Hopa, Odunpazarı, Kemalpaşa, Germencik, Datça, Borçka, Beşiktaş, Çanakkale, Kuşadası, Edremit, Nilüfer, Fındıklı, Bandırma, Edirne, Kartal, Burhaniye, Bodrum, Didim, Ataşehir, Foça, Tarsus, Konak, Çiğli, Avcılar ve Çukurova.

SADECE CHP DEĞİL İŞ BİRLİKÇİLERİ İYİ PARTİ VE HDP'DE EŞCİNSELLİK PROPAGANDASINDA YARIŞMIŞTI!

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber olmuştu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girmiş, söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini toplamıştı.

DÜNYADA EŞCİNSELLİK KARŞITI AÇIKLAMALAR YAPANLAR HEDEF TAHTASI HALİNE GELDİ

Eşcinsel lobilerin her defasında özgürlük naraları atarken, eşcinselliğe karşı olan kişilerin düşünce özgürlüğünü hiçe saymaları dikkat çekti. Dünyaca ünlü isimlerin eşcinsellik karşıtı düşünceleri yüzünden söz konusu lobiler tarafından piyasadan silme operasyonları yapıldığı da biliniyor.

Bu isimlerden biri efsanevi tenisçi Avustralyalı Margaret Court. Court, trans sporcuların 'şeytanın güdümünde' olduğunu söylemiş, bu yüzden de eşcinsel lobiler tarafından adının Avustralya Açık'ın ana kortundan silinmesi çağrıları yapılmıştı.