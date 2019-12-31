HUKUKİ ZARURETTİR!
NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Akar, şunları söyledi:
Libya ile uzun bir tarihi ve kültürel birlikteliğimiz var. Temaslarımız devam etmekte. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtırası geçtiğimiz ay imzalandı.
Bir yanda asi general Hafter'in masum insanlara yaptığı saldırılar söz konusu. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Birçok yabancı ülke Libya'daki olaylara müdahil olmuş durumda. Biz bunların farkındayız.
Sivillere yönelik hareketlere bizim ilgisiz kalmamız mümkün değil. Sayın Sarraj'dan bir yardım davet mektubu gelmiş durumda. Bu millet daima mazlumların yanında olmuştur.Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM'ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz. Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK'ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız.
Hulusi Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması!
Katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya tezkeresi ile ilgili olarak ''Bu tezkerenin çıkması hukuki zarurettir. Tezkere hazırlandı ve TBMM’ye sevk edildi. Oylamayı müteakip, oylamayı beklemeden yapmamamız gereken hazırlıklar neyse zaten yapıyoruz. Asıl mesele tezkereyle beraber bu görev TSK’ya verilecek. Buna göre gereğini yapacağız'' ifadelerini kullandı.
HUKUKİ ZARURETTİR!
- "Olmadı Ekrem Başkan..."
- "Var gücümüzle çalışmaya devam"
- Adnan Oktar örgütünün yurt dışı ayağı için harekete geçildi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.