GaleriMagazin

Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü! (Netflix'in subliminal projeleri)

Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerle toplumsal değerlerin altına dinamit döşüyor. Netflix'de yer alan dizi ve filmlerde eşcinsel karakterlerin yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin gösterilmesi izleyicilerin tepkisini çekmeye başladı. İzleyenler artık abonelerini iptal ettiriyor. Günlerdir reklamı yapılan Atiye dizisinde oldukça çarpık ilişkiler ağı bulunuyor. Atiye dizisi için 6 milyon liralık anlaşma imzalayan Beren Saat'in dizideki sapkın ilişkileri lütuf olarak değerlendirmesi toplumda tepkiye yol açtı. Amerika merkezli internet televizyonu Netflix, dizi ve filmlerindeki mesajlarla Türk toplumuna tehlike saçmaya devam ediyor. Netflix, çocuklar için yayınladığı çizgi filmlerde daha bu mesajları vermekten çekinmiyor. İşte Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat'in eşcinsellik açıklaması ve Netflix'in subliminal mesajlar ile evimize giren sapkınlık projeleri...

30.12.2019 14:40 - Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40
Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü

Aiye dizisi Netflix'te aldı oluşturmaya çalışıyor. Daha önce de bilindiği üzere sübliminal mesajlarla toplumun ahlaki değerlerini yok etmeye çalışan Netflix'İn yeni projesi Atiye'de rol alan oyuncu Beren Saat'ten eşcinsellik hakkında skandal açıklamalar geldi.

Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü

Amerika merkezli Netflix dizi ve filmlerinde ahlak sınırı tanımadı. Her bölüme eşcinsel ilişki montajladı. Milli ve manevi değerlerimizi hedef aldı.

Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü

Eşcinsel karakterlerin her dizi ve filmde yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin ekrana getirilmesi izleyenlerin abonelikleri yavaş yavaş iptal ettirmeye başlamasına neden oldu.

Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü! (Netflix'in sapkınlık projeleri)

ÇİZGİ FİLMLERDE BİLE EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRİYORLAR
İptallerin hızlanmasının en büyük nedeni ise, eşcinsellik mesajlarının çocukların izlediği çizgi filmlere kadar taşınması oldu.

Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü! (Netflix'in sapkınlık projeleri)

ATİYE DİZİSİNDEN 6 MİLYONU ALINCA...
Amerikalı Netflix ile yeni bir yapım için 6 milyon liralık bir sözleşmeye imza atan Beren Saat eşcinsel yayın yapımasını savundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi
Eliz Sakuçoğlu'dan şoke eden hamle! Bir gecede hayatını sildi