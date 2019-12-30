Netflix'teki Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat 6 milyonu cebe indirince eşcinselliği lütuf gördü! (Netflix'in subliminal projeleri)

Netflix, yayınladığı dizi ve filmlerle toplumsal değerlerin altına dinamit döşüyor. Netflix'de yer alan dizi ve filmlerde eşcinsel karakterlerin yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin gösterilmesi izleyicilerin tepkisini çekmeye başladı. İzleyenler artık abonelerini iptal ettiriyor. Günlerdir reklamı yapılan Atiye dizisinde oldukça çarpık ilişkiler ağı bulunuyor. Atiye dizisi için 6 milyon liralık anlaşma imzalayan Beren Saat'in dizideki sapkın ilişkileri lütuf olarak değerlendirmesi toplumda tepkiye yol açtı. Amerika merkezli internet televizyonu Netflix, dizi ve filmlerindeki mesajlarla Türk toplumuna tehlike saçmaya devam ediyor. Netflix, çocuklar için yayınladığı çizgi filmlerde daha bu mesajları vermekten çekinmiyor. İşte Atiye dizisinin oyuncusu Beren Saat'in eşcinsellik açıklaması ve Netflix'in subliminal mesajlar ile evimize giren sapkınlık projeleri...

30.12.2019 14:40 - Son Güncelleme: 30.12.2019 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





