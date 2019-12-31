Dualı yeni yıl mesajları! 2020 yılına girilmesine az bir zaman kaldı. Yeni yılda herkes sevdiklerine güzel mesajlar göndermek istiyorlar. İslam alemi duaların yer aldığı mesajları araştırmaya başladı. Dualı ve dini mesajları sizler için araştırdık. İşte dualı yılbaşı mesajları! 2020 dualı yeni yıl mesajları! Detaylar haberimizde...

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