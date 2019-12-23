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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:15

Skandallarıyla gündemden düşmeyen NETFLIX kan kaybetmeye devam ediyor

merkezli Cowen & Co tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre , ’de 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti. Son olarak Netflix'in Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren 'The first temptation of Christ' (Mesih'in ilk günahı) dizisine boykot çağrısı yapılmıştı.

NETFLIX'e büyük şok!

Skandallarıyla gündemden düşmeyen kan kaybetmeye devam ediyor. merkezli finansal hizmetler şirketi Cowen & Co tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Netflix, 'de Disney+'a 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti.

Bu, ülkede halihazırda durgun bir büyüme yaşayan Netflix için oldukça büyük bir sayı. Raporda, Disney+'ın lansmanından bu yana 24 milyon kişinin platforma abone olduğu ve 1,3 milyon insanın Disney+'a geçiş yapmak için Netflix aboneliklerini iptal ettiği belirtiliyor.

HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTERDİLER
YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun, "The first temptation of Christ" (Mesih'in ilk günahı) adlı dizide Hz.İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.

NETFLIX'E BOYKOT BAŞLAMIŞTI
Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulunmuştu.

SAPKINLIK YAYIYOR!
Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi ve filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

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