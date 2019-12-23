Skandallarıyla gündemden düşmeyen Netflix kan kaybetmeye devam ediyor. New York merkezli finansal hizmetler şirketi Cowen & Co tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Netflix, ABD'de Disney+'a 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti.

Bu, ülkede halihazırda durgun bir büyüme yaşayan Netflix için oldukça büyük bir sayı. Raporda, Disney+'ın lansmanından bu yana 24 milyon kişinin platforma abone olduğu ve 1,3 milyon insanın Disney+'a geçiş yapmak için Netflix aboneliklerini iptal ettiği belirtiliyor.





HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTERDİLER

YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun, "The first temptation of Christ" (Mesih'in ilk günahı) adlı dizide Hz.İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.

NETFLIX'E BOYKOT BAŞLAMIŞTI

Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulunmuştu.





SAPKINLIK YAYIYOR!

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi ve filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.





Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.