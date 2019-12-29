Amerika merkezli Netflix dizi ve filmlerinde ahlak sınırı tanımadı. Her bölüme eşcinsel ilişki montajladı. Milli ve manevi değerlerimizi hedef aldı.

Eşcinsel karakterlerin her dizi ve filmde yer alması, uyuşturucuya özendiren sahnelerin ekrana getirilmesi izleyenlerin abonelikleri yavaş yavaş iptal ettirmeye başlamasına neden oldu.

ÇİZGİ FİLMLERDE BİLE EŞCİNSELLİĞE ÖZENDİRİYORLAR

İptallerin hızlanmasının en büyük nedeni ise, eşcinsellik mesajlarının çocukların izlediği çizgi filmlere kadar taşınması oldu.

SÖZLEŞMEYİ KAPTI SKANDALI SAVUNDU

Amerikalı Netflix ile yeni bir yapım için 6 milyon liralık bir sözleşmeye imza atan Beren Saat eşcinsel yayın yapımasını savundu.

"EMPATİ FIRSATI TANIR SİZE"

Hürriyet'in "Netflix dizilerinde eşcinsel karakterlerin olması eşcinselliği tetikler mi noktasına gelindi. Sizce?" sorusuna yanıt veren Beren Saat, "Sinema, edebiyat, belgesel olmasa zenginleşemeyiz. Birbirine benzemeyen hikâyelerin anlatılması bir lütuftur. Hayatınızın çakışamayacağı biriyle empati fırsatı tanır size, zihninizi gidemeyeceğiniz yerlere vardırır." ifadelerini kullandı.

OYANDIĞI YAPIMDA SEVGİLİSİNİN KARDEŞİYLE İLİŞKİSİ VAR

Saat'in oynadığı dizide de çarpık ilişkiler var.

Dizide; Beren Saat ile 6 yıllık ilişkisi olan karakter, ilerleyen bölümlerde Beren Saat'in kardeşiyle ilişki yaşamaya başlıyor.

Bu anlar, oldukça normal bir durum gibi izleyiciye aktarılıyor.