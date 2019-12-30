Eşcinsel lobiler eşcinselliğe karşı söz söyleyeni linç ediyorlar!

Bu durumun en güzel örneklerinden ikisi dünyaca önemli başarılara imza atmış ünlü tenisçilerden geldi.

Dünyanın en başarılı kadın tenisçilerinden olan Avustralyalı Margaret Court, trans sporcuların 'şeytanın güdümünde' olduğunu söyleyerek, "Çocukların kafalarına bu yaşta o kadar çok şey yerleştiriliyor ki, 'Ben neyim?' diye sormaya başlıyorlar. Bu Tanrı'nın değil, şeytanın işi. Şeytan insanların beyinlerini ve ağızlarını kontrol etmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Tenis kariyerinde 24 Grand Slam şampiyonluğu olan Court'un bu çıkışına bazı eşcinsel lobiler karşı çıkmış, adının Avustralya Açık'ın ana kortundan silinmesi çağrıları yapılmıştı.

KADIN TRANSLARIN YARIŞLARDA YER ALMASI HİLE!

Bir diğer eşcinsel karşıtı açıklamalarda bulunan efsanevi tenisçi Martina Navratilova, trans kadınların yarışlarda yer almasının hile yapmak anlamına geldiğini söylemişti.

Navratilova daha önce İngiliz The Sunday Times gazetesi için yazdığı bir makalede, bir erkeğin kadın olmaya karar verdikten sonra bir sporcu olarak servet kazanmasına ilişkin olarak, "Bu delice ve hileli bir durum. Bir trans kadını talep ettiği herhangi bir şekilde selamlamaya hazırım, ancak ona karşı yarışmak istemem. Adil olmaz" demişti.

Navratilova, LGBT camiasının büyük tepkisiyle karşılaşırken ABD merkezli, LGBT sporcuların hakları için mücadele eden bir organizasyon olan Athlete Ally, ünlü tenisçi ile bağlarını kestiğini açıkladı.

AÇIKLAMALARI DEĞERLERİMİZE AYKIRI

Athlete Ally, eşsinsel savunucusu olduğunu tekrar hatırlatarak, sporcunun sözlerinin, "bilim ve verilerin yanlış anlaşılması, trans bireylerin sürekli hedef alınmasına yol açan tehlikeli mitlerin tekrar edilmesi" anlamına geldiği söylemişti.

NETFLİXT EŞCİNSEL LOBİNİN MEDYA AYAĞI GİBİ ÇALIŞIYOR

Özellikle Netflix, bu kirli lobinin medya ayağı gibi çalıştığını her seferinde gözler önüne seriyor. Toplumsal değerlerin ayarlarıyla oynayan Netflix dizilerinin çoğunda eşcinselliğe yer veriyor. Din algısı olmayan Netflix, geçtiğimiz günlerde Hz. İsa'yı eşcinsel gösteren skandal bir dizi yayınlamış ve büyük tepki çekmişti. Çocukların izleyebileceği dizilere dahi eşcinsel ögeler ve sahneler koyan Netflix, son olarak Türk dizisi Atiye'ye de eşcinsel sahneler yerleştirmişti.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER EŞCİNSELLİĞE SAVAŞ AÇTI TÜRK BEREN SAAT SAVUNUCU OLDU!

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Netflix'te yayınlanan bir dizide rol alan Beren Saat, "Sinema, edebiyat, belgesel olmasa zenginleşemeyiz. Birbirine benzemeyen hikâyelerin anlatılması bir lütuftur. Hayatınızın çakışamayacağı biriyle empati fırsatı tanır size, zihninizi gidemeyeceğiniz yerlere vardırır." ifadelerini kullandı.