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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 10:05

Yok diyenler iyi baksın! İşte CHP'nin si...

Türkiye birbirinden büyük ve stratejik hamlelerle yoluna devam ederken ana muhalefet partisi CHP yerinde sayıyor. Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, CHP'nin içinde bulunduğu durumu ironik bir dille kaleme aldı. Ardıç, "Hep "yaptırmayız" diyorlarmış, "yaparız" dedikleri pek bir şey yokmuş. Oysa var." dedi ve CHP'nin sini açıkladı.

Yok diyenler iyi baksın! İşte CHP'nin çılgın projesi...

İşte Engin Ardıç'ın "Fıkra gibisin Kemal Bey" adlı köşe yazısı:

CHP'nin de bir "çılgın projesi" vardı.
Unutuldu ama zarar yok, yenisini bulurlar.
Kemal Bey, Orta Anadolu'da gizli tuttuğu bir yere bir "ambalaj sanayii kenti" kuracaktı.
Köykent gibi, Montajkent...
Bu kentte yurt dışından doktoralı 25 bin gencimiz çalışacaktı. (Genç ya da yaşlı, yurt dışında doktora yapmış toplam Türk sayısı yalnızca 517 idi...) Andromeda galaksisi de yurt dışı sayıldığından, herhalde orada doktora yapacakları da hesaba katıyordu... İleri görüşlülük...
Geleceğe yatırım...



Bu gençler Çin'den mal getirteceklerdi (bunun için doktoraya ne gerek olduğu bilinmiyordu.) Bu malları paketleyip Azerbaycan'a göndereceklerdi.
Şanghay ile Bakü arasındaki en kısa yol Çankırı'dan geçiyordu.
Bu malları niçin Çinliler'in bizat kendilerinin paketleyip Azeriler'e satmadıkları ise karanlıkta kalıyordu...
Eh, CHP iktidara gelemediği için bu proje de uygulanamadı.
Bir gelseydi, kalkınacaktık.
Ama halk cahildi.
Bu projeyi destekleyecek yerde gidiyor gidiyor uçak yapanlara, helikopter yapanlara, denizaltı yapanlara oy veriyordu.

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