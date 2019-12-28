Sabah yazarından yerli otoya karşı çıkan CHP'ye eleştiri: Hep aynı nakarat!

İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü "Tok bir arabaya benziyor" başlıklı köşe yazısının o kısmı:

Hep aynı nakarat

CHP'nin yol, köprü, tünel gibi bayındırlık projeleri ya da dev endüstri yatırımları karşısındaki tavrı daima şu kronolojiyi izler:

1- Başlarken: Yaptırmayız. Gereği yok, işe yaramaz. Doğayı bozuyorsunuz, rant yaratıyorsunuz(!)

2- Sürerken: İktidara gelirsek durduracağız, yıkacağız.

3- Bitince: Aslında fikir bizimdi (Ecevit'indi)

4- İsim koyarken: Madem yaptınız bari adı Atatürk olsun.

Bu sıra hiç değişmez.

Dün, ilk yerli otomobile ilk kalkıştığımız 1960'larda Cumhuriyet yazarı Mazhar Kunt "Senelerdir bira bulamayız. Şimdi de tutmuşuz otomobil yapmaya merak salmışız" diye yazardı...

Bugünse CHP Milletvekili Tuncay Özkan YouTube kanalından "Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı. Bu da belgesi" diye bağırıyor.

Bakalım, yıllardır akıllarınca kafa buldukları yerli otomobilimiz ve adeta savaş açtıkları Kanalİstanbul projesine ne isim önerecekler?

ATAmobil mi ATAba mı?

KanalATA mı yoksa ATAkan mı?

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