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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 08:54

Sabah yazarından yerli otoya karşı çıkan CHP'ye eleştiri: Hep aynı nakarat!

Dün Başkan Tayyip Erdoğan, yıllardır peşini bırakmadığı Türkiye'nin yerli otomobilini muhteşem bir şovla dünyaya tanıttı. Bugünkü köşesine Türkiye'nin otomobilini taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bütün büyük projelere itiraz ettiği gibi yerli otoya da karşı çıkan CHP'yi kaleme aldı. Altınok, "CHP'nin yol, köprü, tünel gibi bayındırlık projeleri ya da dev endüstri yatırımları karşısındaki tavrı daima şu kronolojiyi izler..." deyip tek tek sıraladı.

Yerli otoya karşı çıkan CHP'ye eleştiri!

İşte Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'un bugünkü "Tok bir arabaya benziyor" başlıklı köşe yazısının o kısmı:

Hep aynı nakarat
CHP'nin yol, köprü, tünel gibi bayındırlık projeleri ya da dev endüstri yatırımları karşısındaki tavrı daima şu kronolojiyi izler:
1- Başlarken: Yaptırmayız. Gereği yok, işe yaramaz. Doğayı bozuyorsunuz, rant yaratıyorsunuz(!)
2- Sürerken: İktidara gelirsek durduracağız, yıkacağız.
3- Bitince: Aslında fikir bizimdi (Ecevit'indi)
4- İsim koyarken: Madem yaptınız bari adı Atatürk olsun.
Bu sıra hiç değişmez.
Dün, ilk yerli otomobile ilk kalkıştığımız 1960'larda Cumhuriyet yazarı Mazhar Kunt "Senelerdir bira bulamayız. Şimdi de tutmuşuz otomobil yapmaya merak salmışız" diye yazardı...
Bugünse CHP Milletvekili Tuncay Özkan YouTube kanalından "Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı. Bu da belgesi" diye bağırıyor.
Bakalım, yıllardır akıllarınca kafa buldukları yerli otomobilimiz ve adeta savaş açtıkları Kanalİstanbul projesine ne isim önerecekler?
ATAmobil mi ATAba mı?
KanalATA mı yoksa ATAkan mı?

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