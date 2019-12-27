Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!
Türkiye'nin milli gururu olan yerli otomobilin tanıtımına dakikalar kaldı. Başkan Erdoğan'ın tanıtımını yapacağı ve yaklaşık 3 bin kişinin katılacağı davetten ilk kareler geldi. "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı verildi. İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobilinden yeni görüntüler!
27.12.2019 14:28
- Son Güncelleme: 27.12.2019 14:43
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