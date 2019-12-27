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Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

Türkiye'nin milli gururu olan yerli otomobilin tanıtımına dakikalar kaldı. Başkan Erdoğan'ın tanıtımını yapacağı ve yaklaşık 3 bin kişinin katılacağı davetten ilk kareler geldi. "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı verildi. İşte Türkiye'nin ilk yerli otomobilinden yeni görüntüler!

27.12.2019 14:28 - Son Güncelleme: 27.12.2019 14:43
Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tanıtımına dakikalar kala, fuaye alanından ilk kareler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek olan tanıtıma 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.

Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

"Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması"nın fuaye alanında yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı verildi.

Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

Hürriyet'te yer alan habere göre, yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

Yerli otomobilden yeni görüntüler geldi!

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

İlk yerli otomobil Devrim de tören alanında sergileniyor.

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