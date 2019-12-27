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  • 27.12.2019 13:26
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:35

in tanıtım töreninden ilk görüntüler gelmeye başladı!

'nin milli gururu olan in tanıtımına dakikalar kaldı. Başkan Erdoğan'ın tanıtımını yapacağı ve yaklaşık 3 bin kişinin katılacağı davetten ilk görüntüler gelmeye başladı. Tören alanında aynı zamanda ilk yerli otomobilimiz olan Devrim de sergilenecek.

Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.

Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.

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