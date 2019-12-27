Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.
Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.
Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.
Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak.
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