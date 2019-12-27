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  • 27.12.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 16:43

teknik detayları şarj süresi ve menzili ne kadar özellikleri açıklandı! İşte TOGG

fotoğrafı ve teknik detayları şarj süresi ve menzili özellikleri açıklandı. TOGG Başkanı Hisarcıklıoğlu: "(Türkiye'nin otomobili) 2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi. Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt olarak göz bebeğine ışınlar yoluyla iletilecek. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebilecek. Holografik Asistan teknolojisi dünyada ilk kez kullanılıyor. Otomobilin direksiyonunda dikkat çeken detaylar takvim.com.tr'de

Yerli otomobil fotoğrafı ve teknik özellikleri sayfamızda

Türkiye bugün tarihinin en önemli gününü yaşıyor. Bu bağlamda yerli otomobil Başkan Erdoğan liderliğinde tanıtılıyor. Türkiye'nin Otomobili Gelişim Grubu tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile ön tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için gerçekleştirilecek tören öncesinde önemli detaylar ortaya çıktı. Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. İşte yerli otomobil fotoğrafı ve teknik özellikleri takvim.com.tr'de

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