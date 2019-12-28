CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini söyleyen Sinan Aygün'ün kardeşi Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sibel Aygün yaşananları canlı yayında anlattı. İşte rüşvet skandalının tanığı Sibeş Aygün'ün o açıklamaları:



25 MİLYONU ALENEN İSTEDİLER

"Okul yaptırın. 25 milyon lira tutuyor" dediler. Böyle derken çekindiler, Sinan Bey "Okul 25 milyon tutar mı? En fazla 3-4 milyon tutar. dedi.

İstinafa gitmeme vaadinde bulundu mu?

Tabii ki bütün problem oradan çıktı zaten. Bu para verilseydi istinafa gidilecekti. Verilmediği için de istinafa gidilmedi.

Her lafın başında "Ne vereceksin abi" dediler. O kadar olayları birbirine karıştırıyorlar ki kendilerini kurtarmak için ama kendilerini yakıyorlar. Mesela her yerde Haydar Bey "Sibel Hanım bizi çağırdı" diye söyledi ama televizyondaki konuşmasında "Ben geleceğim" demişim, onlar da demiş ki "Abla sen gelme. Biz oraya gelelim." Cuma günü belediyeye gidecektim zaten bizim Meclis toplantımız vardı. Onlar da "Hayır siz gelmeyin, biz geliyoruz." dediler Haydar Bey ile birlikte...

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2 Meclis üyesini Mansur Yavaş mı gönderdi?

Ben perşembe günü 13:30-14:00 gibi Meclis'e gittim Mansur Bey ile görüşmek istedim kendisi yokmuş. Bir Meclis üyesi olarak Mansur Bey'i makamında beklemek istedim ama sıkıntı çıkardılar. Daha sonra Mansur Bey diğer Meclis üyeleriyle birlikte beni çağırdı. Herkesin ortasında Mansur Bey, istinafa gitmeyle ilgili "Bize bir şeyler versin Sinan Bey, biz ona göre istinafa gidelim, AK Parti ve MHP'ye de söyleyelim onlarında gönlü olsun" dedi. Olayı saptırarak anlatınca ben de konu sizin anlattığınız gibi değil, bunun muhatabı Sinan Bey, Sinan Bey buraya gelsin konuyu anlatsın." dedim. Orada 8 Meclis üyemiz daha vardı. Mansur Bey İşim var, görüşemem. Siz gidin Coşkun Bey'in odasında 8 Meclis üyesiyle birlikte görüşün, Sinan Bey'i de çağırın." dedi. Hatta ben oraya hukuk müşavirliğinden de, imardan da birisi gelsin dememe rağmen çağrılmadı. Biz 8 Meclis üyesi ile Coşkun Bey'in odasına indik. Daha sonra Sinan Bey de geldi. Arkasından "Hukuk müşavirini tekrar çağıralım" dedik, "Olmaz" dediler. Daha sonra İmar Daira Başkanımız geldi. Sinan Bey olayı anlattı. Hatta Mansur Bey bizi aşağıya gönderirken "Orada oturun konuşun, kararı da bana bildirin. Yani istinafa gidilsin mi? Gidilmesin mi?" diye...

MECLİS ÜYELERİ İSTİNAFA GİDİLMESİ KARARI VERDİ

Tüm Meclis üyeleriyle birlikte istinafa gidilmesinin gerekli olduğu, gidilmezse belediyeye zararı olacağının kararı verildi. Orada yine "Ne vericen abi, ne vericen abi" diye soruldu. Sinan Bey, "Ne vereyim ne alakası var" dedi. Daha sonra istinafa gidilmesi kararını Coşkun Bey'e bildirdik. Gidin Mansur Bey'e bildirin dedik.

İKİ MECLİS ÜYESİ DE "SEN GELME BİZ GELELİM" DEDİLER

Ertesi gün ben Coşkun Bey'i defalarca aramama rağmen Mansur Bey'e ilettiniz mi, Mansur Bey'e söylediniz mi? dememe rağmen geri dönüşler olmadı. Ben sonra dilekçeyi vermek için Meclis'e geliyorum dedim, onlar da "Sen gelme Sibel abla biz gelelim" dediler ve çıktılar geldiler. Ve orada da suç duyurusunda bulunduğumuz konuşmalar yapıldı.

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Meclis üyeleri Yavaş'ın haberi olmadan Sinan Aygün'den bu parayı isteyebilirler miydi?

8 Meclis üyesi "Ne vereceksin abi" diye Sinan Aygün'ü zorladılar. 25 milyonu isteyen 2 Meclis üyesi: Berkay Gökçınar ve Haydar Demir. Mansur Yavaş'tan habersiz istemeleri mümkün değil.

"ABİNİN GÖNLÜNÜ" YAP DEDİLER

İki meclis üyesi "bana abinin gönlünü yap" dedi. Arabayla giderken CHP'li 2 meclis üyesi "3,000,000 veya 5,000,000 verseniz de olur" dediler ama Mansur Yavaş kabul etmedi.

Okul bu işin kılıfı... Neden okul yap demiyorlar, sürekli para telaffuz ediyorlar. Okul yapmayı kanun yasakladı bunu neden anlamıyorlar.