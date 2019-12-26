

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün açıkladığı 25 milyon liralık rüşvet skandalıyla ilgili çelişkili açıklama yapması dikkat çekiyor.

MANSUR YAVAŞ BAŞKA, MECLİS ÜYELERİ BAŞKA KONUŞUYOR

Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri'nde görüşme yapan ve Aygün'den 25 milyon lira istediği ifade edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Haydar Demir, "Diğer arkadaşlarımızın (Meclis üeyelerinin) hiçbirisinin oraya gittiğimizden haberi yok" iddiasında bulundu. Mansur Yavaş ise, TOGO İkiz Kuleleri'nde yapılan görüşmeden Meclis üyelerinin haberi olduğunu belirterek, "İki kişi, diğer arkadaşların da bilgisi var ve oraya gidiyorlar" ifadelerini kullandı.





Mansur Yavaş, Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne yaptığı istinaf dilekçesini neden geri çektiğini açıklayamadı, Sinan Aygün'ün adamı olmakla suçladığı Ankara Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Vekili Avukat Saraynaz Karahan'dan özür diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Mansur Yavaş ve Sinan Aygün'ün arasındaki sorunu çözmek için görevlendirdiği isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaların doğru olmadığını ifade eden açıklamalarda bulundu.

YAVAŞ: "BU İKİ KİŞİ (MECLİS ÜYESİ) DİĞER ARKADAŞLARIN DA BİLGİSİ VAR VE ORAYA GİDİYORLAR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Aralık'ta Tele 1 Televizyonu canlı yayınına katıldı ve "Sibel hanım, Sinan Aygün'ün kardeşi Sibel hanım olumsuz raporu alınca 'Sinan beyi buraya çağırayım, onunla konuşun' diyor. Diyorlar ki 'Hayır. Onun buraya gelmesi doğru olmaz.' İki tane arkadaşa (Meclis üyesi) diyorlar ki, 'Ne diyecekse, ille görüşülecekse siz bir gidin görüşün' Ve iki kişi, diğer arkadaşların da bilgisi var ve oraya gidiyorlar. Orada konuşulurken, bir sürü küfürlü konuşma falan. (Sinan Aygün) 'Benim işimi halletmediniz, ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim' falan…" ifadelerini kullandı.





DEMİR: "DİĞER ARKADAŞLARIMIZIN HİÇBİRİSİNİN ORAYA GİTTİĞİMİZDEN HABERİ YOK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyeleri ve Haydar Demir ve Berkay Gökçınar, Sinan Aygün'ün mühürlenen TOGO İkiz Kuleleri'nde kendisinden 25 milyon lira istedi.

Haydar Demir, 23 Aralık tarihinde CNN Türk Televizyonu'nun canlı yayınına katıldı ve "(Sinan Aygün'ün ofisine) Bizim gitmemizde Sayın Mansur Yavaş'ın hiçbir bilgisi, bize talimatı, 'Gidin, konuşun' diye demesi söz konusu değil. Kesinlikle değil. Hatta diğer arkadaşlarımızın hiçbirisinin oraya gittiğimizden haberi yok. Biz kesinlikle ve kesinlikle Sinan Aygün'le görüşmeye gitmiyoruz" iddiasında bulundu. (KENAN KIRAN / SABAH)