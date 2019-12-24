Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yazısı şöyle:



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP 24. dönem milletvekili iş insanı Sinan Aygün'ü karşı karşıya getiren ve siyasete bomba gibi düşen "rüşvet skandalı" dikkatlice analiz edilmesi gereken yönler içeriyor. Zira, konu ana ekseninden saptırılmaya çalışılıyor.

Burada üzerinde durulması gereken hususların başında,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bu kritik süreci yönetme biçimi ve varsa stratejik hesaplarının ne olduğu geliyor.







Bir diğer husus da

CHP'li belediyelerin idari ve mali sorunlarını aşma biçimi ile şimdiye kadar AK Parti'ye yönelttiği suçlamaların haksızlığında ve aksine o iddialarla bizzat malûl olmasında düğümleniyor.

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Şimdi cevap bulunması gereken ilk soru şu:



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