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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 09:27

İşte 'deki rüşvet krizinde yanıt bekleyen sorular!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde kaleme aldığı yazısında 'deki rüşvet skandalını ele aldı. "Zira, konu ana ekseninden saptırılmaya çalışılıyor." diyen Müderrisoğlu, rüşvet krizinde yanıt bekleyen soruları yazdı.

Rüşvet krizinde yanıt bekleyen sorular!

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yazısı şöyle:

'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP 24. dönem milletvekili iş insanı 'ü karşı karşıya getiren ve siyasete bomba gibi düşen "rüşvet skandalı" dikkatlice analiz edilmesi gereken yönler içeriyor. Zira, konu ana ekseninden saptırılmaya çalışılıyor.
Burada üzerinde durulması gereken hususların başında,
CHP Genel Başkanı 'nun, bu kritik süreci yönetme biçimi ve varsa stratejik hesaplarının ne olduğu geliyor.



Bir diğer husus da
CHP'li belediyelerin idari ve mali sorunlarını aşma biçimi ile şimdiye kadar 'ye yönelttiği suçlamaların haksızlığında ve aksine o iddialarla bizzat malûl olmasında düğümleniyor.

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Şimdi cevap bulunması gereken ilk soru şu:

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