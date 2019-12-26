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'li 'tan 25 milyonluk mühür!

Herkes “Para verilseydi, Togo kurtulur muydu” sorusunun cevabını merak ediyor. , kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiğini iddia ettiği için "'daki bütün projeleri yok etmek istiyor" dedi

İşte 25 milyonluk mühür
Aygün, belediye meclis üyelerinin kendisiyle 25 milyon liralık pazarlık yaptığını anlattı. 'yi sarstı.
karıştı. Başkan , 950 milyon TL'lik kulelere mührü astı. CHP içindeki savaş, daha da kızıştı!



YAVAŞ OL TERMİNATÖR
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'yle ilgili verilen mahkeme kararına itiraz için kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini söyleyen , yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisini 'cülükle suçlayan ve suç duyurusunda bulunan Yavaş için, "Ben devletime güveniyorum. Birisi bu terminatörü durdursun" dedi ve ekledi:

Benden para istediler diyorum, beni 'FETÖ'cülükle suçluyor. İnşaat sektöründe sıkıntılar yaşanırken, 'Ankara'da 150 projede imar rantı var' diyerek terminatör gibi davranıyor. Ankara'da 574 şantiye davalık. Beni FETÖ'cülükle suçlayan Yavaş, 2013 Kasım ile 2014 Mart tarihleri arasında telefonla kimlerle, kaç kişiyle görüşmüş. Görüştüğü o iki kişi şimdi nerede? Bunu gerekli yerlere ileteceğim.



Aygün, "Benim parti üyeliğimi sonlandırmak için soruşturma başlatmışlar. Beni istemeyeni ben de istemem. CHP'den ihraç olmam benim hayatımın sonu değildir" diye konuştu. Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün hukuk müşavirliğini tehdit ederek İstinaf Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdirdiğini söyledi.

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