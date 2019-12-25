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'ın 'den rüşvet istediğini doğruladı

Aygün, kendisinden okul kılıfı altında istendiği iddia edilen 25 milyon lira rüşvetle ilgili, “Yavaş’ın bundan haberi var” dedi. Yavaş, "Aygün'den 25 milyon lira rüşvet istendi mi?" sorusunu cevaplarken "Okul için isterken zorla isteme yok ki. Zaten eski plan notunda 32 derslik bir okul yapacağına söz vermiş" diyerek "Okul kılıflı" para istemeyi doğruladı.



CHP'li 'ün 'Benden 25 milyon lira istediler' iddiasıyla başlayan tartışma hız kazandı. CNN Türk'te "Tarafsız Bölge" programına katılan Aygün, 'Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın bu 25 milyondan haberi var mıydı?' sorusuna 'Yüzde bir milyon vardı' diye cevap verdi. Genel Başkanı 'nun da kendisini oyaladığını söyledi. Rüşveti verseydi, TOGO İkiz Kuleleri'nin mühürlenmeyeceğini iddia etti.



Mansur Yavaş ise temyiz dilekçesinin 28 dakika sonra neden geri çekildiğini şöyle açıkladı: Benim iznim dışında dilekçe verilmiş. Bunun üzerine 1. Hukuk Müşaviri Saraynaz Karahan'ı görevden aldım. O da o korkuyla gidiyor, İstinaf'tan vazgeçiyor.

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