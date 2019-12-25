CHP'li Sinan Aygün'ün 'Benden 25 milyon lira istediler' iddiasıyla başlayan tartışma hız kazandı. CNN Türk'te "Tarafsız Bölge" programına katılan Aygün, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu 25 milyondan haberi var mıydı?' sorusuna 'Yüzde bir milyon vardı' diye cevap verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisini oyaladığını söyledi. Rüşveti verseydi, TOGO İkiz Kuleleri'nin mühürlenmeyeceğini iddia etti.
Mansur Yavaş ise temyiz dilekçesinin 28 dakika sonra neden geri çekildiğini şöyle açıkladı: Benim iznim dışında dilekçe verilmiş. Bunun üzerine 1. Hukuk Müşaviri Saraynaz Karahan'ı görevden aldım. O da o korkuyla gidiyor, İstinaf'tan vazgeçiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.