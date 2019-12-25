Türkiye bir süredir CHP içinde CHP'liler arasındaki rüşvet skandalını konuşuyor maalesef. CHP'li eski bir milletvekili ile CHP'li Büyükşehir Belediyesi arasındaki irtikap suçuna karşılık gelen bu rüşvet konusunu konuşmamak, görmezden gelmek CHP'lilere uygun bir politika olabilir belki ama, siyasetin ne tür kirlendiği, nasıl kirletildiğine en bariz örneklerinden biri olan bu skandal; sonuna kadar konuşulup gerçekler ortaya çıkmadıkça gündemimizden çıkmayacak. Ben pazartesi günkü yazımda birkaç soru sormuş ve cevabını beklediğimi söylemiştim; tahmin ettiğiniz gibiBen yine de sizler adına bukonusunda birkaç soru sorup Türkiye'nin gerçekten konuşması gereken konuları dikkatinize sunacağım.

1- Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, davaya müracaat etmek için 25 milyon TL niye ister? Eğer Sinan Aygün bu parayı verseydi, belediye davayı açacak mıydı ve biz bugün bu konuları konuşur olacak mıydık?

2- Belediye Meclis üyeleri okul için bu parayı istediklerini söylüyorlar ama; mahkeme kararıyla iptal edilen okul yapımı ve bir önceki Belediye döneminde Meclis kararıyla kaldırılan okul yapımı kararını hatırlayınca, olmayan bir okul projesi için neden bu para istendi?

Valinin, Milli Eğitim Müdürü'nün okul talebinden haberi var mı?

3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu durumda 80 proje olduğunu açıkladı televizyon programında.

Sinan Aygün haricindeki 79 proje ile ilgili anlaşmaya mı gidildi?

Para mı alındı?

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