CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, algı operasyonlarına dur diyen ve gerçeklerin kamuoyuna duyurulmasında büyük pay sahibi olan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, açıklamalarda bulundu.

HER TÜRLÜ RİSK ANALİZİ YAPILDI

Sayın Başkan, Kanal İstanbul ile ilgili müthiş bir bilgi kirliliği var. Başını CHP'nin çektiği bir zümre bu bilgi kirliliğini yayıyor. Sizce neden böyle bir tavır sergiliyorlar?

Bunlar Türkiye'nin kazanımlarıyla heyecanlanamayanlar. Bu bir zihniyet meselesidir. Dün Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'na karşı çıkan zihniyet bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor.

Batılı ülkeler ve CHP zihniyetinin Kanal İstanbul'a aynı zaviyeden bakıyor olması garip değil mi?

Yeni Akit'te yer alan habere göre, Kanal İstanbul, Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından ortaya konulduğunda, dış güçler, 'Türkiye küresel güç oluyor' yorumunda bulundu. Bugün baktığınız zaman Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar meseleyi hafriyat kamyonlarına hapsetti. Kanal İstanbul'a karşı çıkan küresel güçleri anlarız. Onların oyunları bozuluyor. Türkiye kendisi oyun kurucu oluyor. Lakin bu toprakların evlatlarının onlarla aynı dili kullanmasını anlayamayız.

Kanal İstanbul aleyhinde en çok 'depremi tetikleyecek' deniliyor. Bu yönde bir algı var. Sizin bu kirli algı operasyonuna cevabınız nedir?

Ortalama deprem testleri 145 yıllığa göre yapılır. Burası 2475 yılına göre yapıldı. En ağır tekrarlayan depremlere göre bu risk analizleri yapıldı. Karadeniz'de ne olur? Marmara'da ne olur? Hepsi hesaplandı. Terkos gölüne su sızarmış. Terkos yukarda kalıyor nasıl sızacak? Orada bir tane risk var. O da Terkos'tan Kanal'a doğru bir sızma olabilir. Lakin onun da tedbiri en ileri seviyede alındı. Marmaray'dan kafamıza su sızıyor mu? Hayır.

20 AYI DİSİPLİNDE 200 BİLİM ADAMI

Ekolojinin bozulacağı, doğal dengenin zarar göreceği ve canlı türlerinin etkileneceği gibi tezviratlar da yapılıyor.

8 yıldan beri bu proje çalışılıyor. Bütün analizleri yapılıyor. Riskler tespit edildi, tedbirler ortaya kondu. 57 kuruluştan görüş alınmış. Onların görüşü çerçevesinde hareket edilmiş. Kanal İstanbul'u halka sorduk. Yüzde 66 evet diyor. Yüzde 10 şartlı evet diyor. 20 ayrı disiplinden 200 bilim adamıyla çalıştık. Habitatın her çeşitliliğiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Balığından, solucanına kadar, bitki örtüsü dokusu, taşı bile analiz edildi.

Kanal yapımından çıkacak çamur bile algı operasyonuna malzeme edildi? Kazım esnasında çıkacak çamur için nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Kanal İstanbul'dan çıkan çamur, Karadeniz'in kenarına çok büyük bir vadi yapılıyor. 40 milyon metrekare bir ağaçlık alan. Çamurunu bile değerlendireceğiz.

İSTANBUL BOĞAZI RİSK TAŞIYOR

Neden böyle bir kanala ihtiyaç duyuldu sorusu gündemde. Kamuoyu, bu noktada fikirleriniz merak ediyor efendim.

Bu meselenin tarihi, jeopolitik, jeostratejik, askeri, iktisadi ve daha birçok boyutu var. Montrö imzalandığında yılda 3 bin gemi geçiyordu İstanbul Boğazı'ndan. Bugün ortalama yılda 45 bin gemi geçiyor. 2050 yılına gelindiğinde 78 bin gemi geçecek. Oysa İstanbul Boğazı'ndan güvenli gemi geçişi 25 bin. Bu boğaz dünyanın en nadide yeri. 1979 yılında boğazda bir gemi patladığında haftalarca yandı. Boğazdaki canlı çeşitliliğinin 300'den 30'lara düştüğü söylendi. Bir ton gemi geçiyor ama hiçbir şey yapamıyoruz. Evet, güvenlik tedbirlerini alıyoruz ama sadece seyrediyoruz.

Başkanım, Kanal İstanbul ne kadarlık bir alanda yapılacak?

Karadeniz ile Marmara'yı ikinci bir kanalla buluşturmak için nasıl bir yol izleneceğinin planı çizildi. Bu çalışma sonunda 45 kilometre uzunluğunda 275 metre genişliğinde ve 21 metre derinliğinde bir proje çizildi. Depremi tetikler diyorlar. Yerküreyi yarmıyoruz. 21 metre kazıyoruz. Bugün bulunduğumuz binanın bile 12 metre derinliği vardır.

ÇATIŞMACI BİR DİL KULLANARAK ALGI OLUŞTURUYOR

İmamoğlu'nun seçim döneminde kullandığı müspet dilden uzak bir tavır sergilediği herkesin malumu. Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz?O dil seçim akşamında kaldı. Sayın başkanın önüne, beş yıllık stratejik plan değil de beş yıllık çatışma planı koymuşlar. Kendisine reklam alanı olarak AK Partiyle çatışma alanını belirlemiş. Bu onun siyasal iletişim alanı olmuş. Hükümetle çatışabileceği her meseleyi tercih ediyor Algıyı yönetmeyi tercih ediyor. Algı en büyük yalandır. Hani yeşil çok istiyorlardı? Atatürk Havalimanı millet bahçesi olacak niye karşı. İstanbul'u yönetme konusunda tereddütler yaşıyor. AK Parti'nin İstanbul'da alt yapı itibariyle bitirmediği hiçbir proje kalmadı. Kabiliyetiniz varsa en doğru şekilde yönetirsiniz. Metrobüslerde yaşananlardan görüyoruz ki bir yönetme kabiliyeti sorunu var.

KADROLAŞMAK İÇİN İŞÇİ ÇIKARIYOR

Hukuksuzca işten çıkarılan mağdurlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?

İşçiler meselesi yenilen sözlerin en başında geliyor. Biz şuanda bütün siyasal gücümüzü işten çıkartılan kardeşlerimizin emeğini korumak için kullanıyoruz. Ehliyet ve liyakata bakıyorlarmış. İmamoğlu, kendisini koltuğa getiren siyasi paydaşlarına alan açmak için garip gurebayı ekmeğinden ediyor.