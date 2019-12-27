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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 12:05

'da su borusu patladı! Trafik felç oldu!

ekiplerinin (GMK) Bulvarı'nda yürüttüğü çalışma sırasında su borusu patladı, cadde sular altında kaldı. Bulvara taşan ve Anadolu Meydanı'na kadar ulaşan su akışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sosyal medyada duruma büyük tepki gösteren lılar, Mansur Yavaş'a tepki göstererek, "Rüşvet işlerini bırak, vatandaşa hizmete bak" ifadelerini kullandı.

Ankara'da su borusu patladı! Trafik felç oldu!

ekiplerinin (GMK) Bulvarı'nda yürüttüğü çalışma sırasında su borusu patladı, cadde sular altında kaldı.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çankaya ilçesindeki GMK Bulvarı'nda, Anadolu Meydanı'na yakın bir noktada su şebeke hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada su borusu patladı. Borunun patlaması sonucu yoğun su akışı başladı.

Bulvara taşan ve Anadolu Meydanı'na kadar ulaşan su akışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Ekiplerin arızayı gidermek için başlattığı çalışma sürüyor.

Sosyal medyada duruma büyük tepki gösteren Ankaralılar, Mansur Yavaş'a tepki göstererek, "Rüşvet işlerini bırak, vatandaşa hizmete bak" ifadelerini kullandı.

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