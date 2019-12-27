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"'u yaptırmayız" diyen 'na 15 yılın özetini TAKVİM tek tek hatırlattı

, klasiğinden sapmadı. ’u diline doladı. 15 itirazı sıraladı. “Yaptırmayız” korosundan kopmadı. Takvim de son 15 yılın özetini tek tek hatırlattı.



CHP'liler, muhalefeti yanlış anladı. Her şeye karşı çıktı. Fakat dev tesisler Cumhuriyet'i taçlandırdı. Hayatı kolaylaştırdı. Türkiye'yi de bir üst lige sıçrattı.

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