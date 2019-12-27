CHP'liler, muhalefeti yanlış anladı. Her şeye karşı çıktı. Fakat dev tesisler Cumhuriyet'i taçlandırdı. Hayatı kolaylaştırdı. Türkiye'yi de bir üst lige sıçrattı.
- Güncel
- 27.12.2019
- Gazete
"Kanal İstanbul'u yaptırmayız" diyen Ekrem İmamoğlu'na 15 yılın özetini TAKVİM tek tek hatırlattı
Ekrem İmamoğlu, CHP klasiğinden sapmadı. Kanal İstanbul’u diline doladı. 15 itirazı sıraladı. “Yaptırmayız” korosundan kopmadı. Takvim de son 15 yılın özetini tek tek hatırlattı.
CHP'liler, muhalefeti yanlış anladı. Her şeye karşı çıktı. Fakat dev tesisler Cumhuriyet'i taçlandırdı. Hayatı kolaylaştırdı. Türkiye'yi de bir üst lige sıçrattı.
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