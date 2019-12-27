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Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken, İstanbul Boğazından geçiş için bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi. Bekleyen gemiler çevre için de büyük tehdit oluşturuyor.

27.12.2019 11:14 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:16
Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Zeytinburnu açıklarında bazıları hacizli olan gemilerin bazıları da İstanbul Boğazından geçiş için sıra bekliyor.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Zeytinburnu açıklarında bekleyen gemilerden "Bereket" isimli kuru yük gemisi 2017 yılında batmıştı.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Uzun süre batık halde kalan gemi söküm işlemleri için de dev vinç kuruldu. Batık halde bekleyen gemiden çevreye mazot ve yağ tabakası yayıldı. Geminin söküm işlemleri 2 yıl sürdü.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Kanal İstanbul'un yapılması ile Zeytinburnu açıklarında bekleyen gemilerin geçişinin sağlanması bekleniyor.

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