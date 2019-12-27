Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar bu manzaraya iyi baksın! Çevre için büyük tehdit

Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışmalar sürerken, İstanbul Boğazından geçiş için bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk havadan böyle görüntülendi. Bekleyen gemiler çevre için de büyük tehdit oluşturuyor.

27.12.2019 11:14 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





