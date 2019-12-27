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  • Son Güncelleme: 27.12.2019 13:08

Son dakika: 'nda gemi sı! 'nda kıyıya çarptı

Son dakika haberine göre 'nda "Songa İridium" adlı kargo gemisi yaptı. Makine arızası oluşan gemi, 'nda iskele demirini atarak karaya oturdu. Kaza, 'nın hemen önünde meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

'nda karaya oturan Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide, mevkisinde makine arızası oluştu.

Gemi, Aşiyan önlerinde, iskele demirini atarak karaya oturdu.

GEMİ KURTARILDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.

Kıyıya dik açı olacak şekilde duran geminin kaptanı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmesinde, geminin sahille temasen yüzer durumda olduğunu beyan etti.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-7 römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldı.

İşte olay yerinden ilk kareler:



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