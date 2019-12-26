İşte Kanal İstanbul Projesi'nden elde edilecek yıllık gelir! Yarısı bile dünya rekoru
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın proje' olarak duyurduğu ve bazı kesimlerin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ihale süreci yakında başlayacak. Süveyş Kanalı yılda 4 milyar dolar, Panama kanalı ise yılda 1,5 milyar dolar kazandırırken Kanal İstanbul'un yılda 8 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor.
26.12.2019 17:04
- Son Güncelleme: 26.12.2019 17:04
Dünyanın en büyük projelerinden biri olacak Kanal İstanbul hem İstanbul'u hem de Türkiye için kritik öneme sahip. Erdoğan'ın ihale sürecinin başlayacağını duyurması sonrası tekrar Türkiye'nin gündemine oturan Kanal İstanbul'a bazı kesimler tarafından çeşitli bahanelerle karşı çıkılıyor.
Kanal İstanbul'la ilgili ortaya onlarda iddia atıldı ancak proje planlanırken Türkiye'nin önde gelen 7 üniversitesinden, 200'e yakın akademisyenden görüş alındı. Kanal İstanbul için 33 ayrı bilim dalında çalışmalar ve simülasyonlar gerçekleştirildi.
BOĞAZ TRAFİĞİNİN YARISI BİLE REKOR KIRAR
Örneğin Süveyş Kanalı'ndan yılda ortama 18 bin, Panama Kanalı'ndan ise 13 bin gemi geçiyor. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 2018'de 41 bin 103.
Para kazandırmaz kimse geçmez denen Kanal İstanbul'dan boğazdan geçen gemilerin yarısı bile geçse Kanal İstanbul insan yapımı kanallar içinde en yoğun trafiğe sahip olacak.
Süveyş Kanalı yılda 4 milyar dolar, Panama kanalı ise yılda 1,5 milyar dolar kazandırken Kanal İstanbul'un yılda 8 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor.