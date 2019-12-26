İşte Kanal İstanbul Projesi'nden elde edilecek yıllık gelir! Yarısı bile dünya rekoru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çılgın proje' olarak duyurduğu ve bazı kesimlerin karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinde ihale süreci yakında başlayacak. Süveyş Kanalı yılda 4 milyar dolar, Panama kanalı ise yılda 1,5 milyar dolar kazandırırken Kanal İstanbul'un yılda 8 milyar dolarlık bir gelir bekleniyor.

26.12.2019 17:04 - Son Güncelleme: 26.12.2019 17:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





