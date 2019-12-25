CHP, işi ' gücü bıraktı. Kanal İstanbul'a taktı. İmamoğlu da projeden ayrılacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, yasayı hatırlattı: Yetkisi yok. Meclis kararı gerekir. Yoksa sorumluluğu alır.







ŞUURSUZLAR

MHP Lideri Bahçeli, Kanal İstanbul'a destek verdi: Rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.







Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak 'yaptırmayız' çıkışlarına yanıt vererek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tek taraflı olarak protokolden çekilme yetkisi bulunmamaktadır" dedi. 10 gün süreyle projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gelecek olumlu veya olumsuz eleştirileri alacaklarını söyleyen Kurum, rapor hazırlanırken birçok sivil toplum kuruluşunun, akademisyenin görüşüne başvurulduğunu, her detayın düşünüldüğünü belirtti. Kurum, "İBB'nin tek taraflı çekilme yetkisi yok. Meclis kararıyla çekilirsiniz. Bu durumda maddi ve hukuki sorumlulukları da almış olursunuz" ifadelerini kullandı. Bu arada Anayasa Mahkemesi, Kanal İstanbul'un yap-işlet-devlet kapsamına alınmasına olanak tanıyan yasa maddesinin iptal istemini reddetti.

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nın tanıtımında konuşan, bu kapsamda 26 ana, 14 alt olmak üzerebelirlediklerini anlattı. Kurum, Akıllı Şehirler Eylem Planı'nın Amerika, Hollanda ve Avustralya'dan sonra dünyanın 4'üncü eylem planı olduğunu belirtti.