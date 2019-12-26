Bahçeli: Hodri meydan... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu eleştirdi: Üçüncü Köprüyü, Üçüncü Havalimanı'nı da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İBB'ye konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar hodri meydan!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu eleştirdi: Üçüncü Köprüyü, Üçüncü Havalimanı'nı da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İBB'ye konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar hodri meydan!

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