Bahçeli: Hodri meydan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu eleştirdi: Üçüncü Köprüyü, Üçüncü Havalimanı'nı da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İBB'ye konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar hodri meydan!
- Güncel
- 26.12.2019
- Gazete
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