Bugünkü
Takvim

Bahçeli: Hodri meydan...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu eleştirdi: Üçüncü Köprüyü, Üçüncü Havalimanı'nı da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İBB'ye konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar hodri meydan!

Bahçeli: Hodri meydan...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu eleştirdi: Üçüncü Köprüyü, Üçüncü Havalimanı'nı da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İBB'ye konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar hodri meydan!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBahçeli: Hodri meydan...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri