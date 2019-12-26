2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, Şubat 2020 sınıflandırma döneminde ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlülerin sevk işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yayımlanan duyurunun ardından askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 2020 Şubat askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2000/1 celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...