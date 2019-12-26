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  • 26.12.2019 12:02
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 12:02

'da açıklanacak mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklanacak?

, binlerce öğrencinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Yeni yılın bitmesine kısa bir süre kala başvuru yapan öğrenciler, sonuçları yıl bitmeden açıklanıp açıklanmayacağını araştırıyor. Peki, 'da açıklanacak mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklanacak?

VGM burs sonuçları 2019'da açıklanacak mı?

VGM burs sonuçları 2019'da açıklanacak mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 eğitim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları tamamlanmış, ilk olarak ortaöğrenim sonuçları açıklanmıştı. Gözler yükseköğrenim sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Üniversie öğrencilerinin heyecanla beklediği burs sonuçları konusunda VGM'den açıklama geldi. Peki, VGM burs sonuçları 2019'da açıklanacak mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklanacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirmeleri devam etmektedir..." denildi. 2018 yılında yükseköğrenim başvuruları 15 Eylül - 3 Ekim'de alınmış sonuçlar 3 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2020 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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