Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.12.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 20:59

İşte İmamoğlu'nun iddiasını yalanlayan belge!

'li Başkanı 'nun 'la ilgili ortaya attığı asılsız iddia Esenler Belediye Başkanı tarafından çürütüldü. eski başkanı 'ın İBB Meclisinin onayı olmadan protokol imzaladığını söyleyen İmamoğlu'na cevap veren Göksu, İBB Meclisinin kararına dair belgeyi paylaşarak "Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bir yalanı daha belgelendi!

'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , konulu bir basın toplantısı düzenlemişti. İmamoğlu, bu toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "İBB'nin meclis kararı olmadan protokolden çekilme kararı" yok sözlerine verdiği yanıtta; eski başkanı 'ın protokolü Meclisinin onayı olmadan imzaladığını iddia etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili ortaya attığı bir iddia daha çürüdü. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili , İmamoğlu'nun iddiasının asılsız olduğunu belirterek belge paylaştı.

İMAMOĞLU'NUN ASILSIZ İDDİALARINI ÇÜRÜTEN BELGE
"İstanbul'a doğruları söylemeye devam ediyoruz" diyen Göksu, "İdare Hukukunun 'Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi' gereği İBB Başkanın protokol iptal yetkisi yoktur. Bu yetki İBB Meclisindedir. Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir. Kanal İstanbul'a karşı olan milletimiz değil, CHP'dir" ifadelerini kullandı.

Tevfik Göksu ayrıca, Kanal İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin kararını da paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİşte İmamoğlu'nun Kanal İstanbul iddiasını yalanlayan belge!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri