Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.12.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 18:48

önündeki fayton su sürüyor! İmamoğlu'na hayvanseverlerden sert tepki: Sembolik başkan

Adalar'daki at ölümlerini eden bir grup hayvanseverin önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemin 3.gününde "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açan grup, Başkanı 'na tepkilerini sürdürdü.

İBB önündeki fayton protestosu sürüyor!

Adalar'da faytonlardaki bazı atların hastalanarak ölmesini eden bir grup hayvanseverin başlattığı eylem 3.gününde devam ediyor. Belediye binasının karşısındaki parkta devam eden protestoda hayvanseverlerin kurduğu çadır sayısı 9'a çıktı. "Hayvanların kanı İBB'nin elinde" sloganı atan grup üyeleri "Sembolik Başkan, Sembolik Yaşam, yüzde 100 ölüm" pankartı açtı.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİNDEN HAK DEĞİL RANT ÇIKMIŞTIR
Grup adına yapılan basın açıklamasında faytonların kaldırılana kadar eylemin devam edeceği belirtildi. Hayvanseverlerin dün Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinilen basın açıklamasında "İmamoğlu görüşmesinden hak değil rant çıkmıştır. Bu refahçı uygulamalar atlar için bir anlam ifade etmemektedir. Köleliğin iyisi, güzeli, süslüsü olmaz. Kölelik köleliktir. Atlar kölelikten kurtulana dek yaşam nöbetine devam edeceğimizi tüm kamuoyuna yeniden duyuruyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun sembolik işkence önerisini hiç duyulmamış sayıyoruz. İstanbul'un, Adalar'ın, tarihin utancı atlı faytonların kaldırılması Ekrem İmamoğlu'nun iki dudağının arasındadır. Kendisi sahip olduğu bu kamu gücünü kullanıp atları zulümden kurtarana dek sembolik başkan, sembolik yaşam, yüzde 100 ölümle anılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?
Yaklaşık bin 500 atın faytonlara koşulduğu 'da, tedavisi olmayan Ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Kaymakamlık, Adalar'da karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı. Büyükada'da kazılan ve gizemi çözülemeyen iki büyük çukurun da "İtlaf edilen atlar için hazırlandığı" ortaya çıktı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriİBB önündeki fayton protestosu sürüyor! İmamoğlu'na hayvanseverlerden sert tepki: Sembolik başkan
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri