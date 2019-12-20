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  • 20.12.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 13:10

Son dakika: Yerlikaya'dan "ruam hastalığı" açıklaması

Son dakika haberine göre Ali Yerlikaya, 'daki 81 atta tespit edilen ruam hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Son dakika haberi... Ali Yerlikaya Adalar'da yaşanan ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı hakkında konuştu.

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.

- Toplantıda önemli kararlar aldık.

- Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.

Yerlikaya alınan tedbirleri şöyle duyurdu:
- İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi.

- Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.

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