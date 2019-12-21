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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 19:58

Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

, önceki gün Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının sı sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan üs bölgesinden enfeksiyon kapan bir askerin daha şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şöyle;

"19 Aralık 2019 tarihinde Çukurca bölgesinde sı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur."

"Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırması yüzünden batı nil virüsü enfeksiyonu olan kahraman bir asker arkadaşımız şehit olmuştur."

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