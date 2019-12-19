İtlaf etmek ne demek? Ruam hastalığı nedir? Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. denildi. Sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı. Ruam hastalığı görülen 81 at itlaf edildi. Peki, İtlaf nedir? İtlaf etmek ne demek? Büyükada'da atlarda görülen Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İTLAF ETMEK NE DEMEK?

İtlaf etmek kelimesi TDK'da yer alan bilgiye göre, öldürmek, yok etmek, telef etmek anlamlarına geliyor.

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