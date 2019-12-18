Son 7 yılda 20 bin kadın ve çocuk azgın dalgaların kurbanı oldu. 'Destek verin' dediğimizde bize sadece gülücük atıyorlar.
Meseleye güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak bu sorun çözülemez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır.
CENEVRE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda özellikle batı ülkelerini samimiyetsiz tutumlarından dolayı eleştirdi:
MÜLTECİ meselesi sadece güvenlik ve çıkar penceresinden bakarak bu sorun çözülemez. Dikenli tellerin sizi koruyacağını sanmak yanılgıdır. Mülteci gelmesin diye botları batırmaya varana kadar ilerlediler. Mülteci düşmanlığı üzerinden oy yarışına giren siyasetçileri bile gördük.
UMUT yolculukları maalesef çoğu zaman ölümle, felaketle sonuçlanıyor. Sadece son 7 yılda kadın ve çocuk 20 bin insan azgın dalgaların kurbanı oldu. Sahra çölünün cehennem sıcağında binlerce masum hayatını kaybetti.
BUGÜN mülteci sorunu diye genelleştirdiğimiz meselenin arka planında büyük bir dram, acı bir gerçek vardır. Sahile vuran minik çocuk cesetleri bunun görmezden gelinemeyeceğini göstermiştir.
BUNLARI BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin devlet başkanı olarak söylüyorum. Türkiye yardımda da milli gelire oranla dünyanın 1 numaralı ülkesidir. Sadece 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyon kişiye ev sahipliği yapıyoruz.
GELİN güvenli bölge tesis edelim dediğimde liderlerin hepsi 'gayet güzel' diyorlar. Çünkü ortada bir terör koridoru var. Haydi plan hazır beraber yapalım, destek verin dediğimizde sadece bize gülücük atıyorlar. Dünyanın devleri desteğe gelince kaçıyor.
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile telefonda konuştu. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
Erdoğan, Cenevre'deki BM Ofisi'nde, Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden oluşan "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.
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