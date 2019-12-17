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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 13:31

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 1. Küresel Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre BM Cenevre Ofisi'nde “1. Küresel Forumu”nda konuşan Başkan , "İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık. Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştı." dedi.

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Başkan , BM Cenevre Ofisi'nde "1. Küresel Forumu"nda konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü toplantının mülteci ve göç krizinin insani bakışla ele alınmasına vesile olmasını diliyorum.

İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

BM verilerine göre dünyada en fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şu anda 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiyi ağırlıyoruz.

Ülkemizde birkaç münferit olay dışında olumsuz bir olay yaşanmadı.

RAKAMLARLA SURİYE GERÇEĞİ
Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 binine okul imkanın sağlıyoruz. Mültecilerin lisans ve lisans üstü eğitim almalarını sağladık. Okullaşma oranı yüzde 30'dan yüzde 63'e çıkardık. Son 8 yılda 516 bin Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya geldi. Her türlü sağlık hizmetine ulaşmalarını yemin ettik. Suriyelilerin çalışma izni almalarına yasal zemin hazırladık, istihdam edilmelerini teşvik ettik.

"40 MİLYAR DOLARI AŞTI"
Sığınmacılar için harcadığımız para 40 milyar doları aştık. Avrupa Birliği 3 milyar + 3 milyar euroluk destek sözünü tutmadı. Sadece 2 milyar euro verdi. İkinci 3 milyar için de ses yok. "450 milyoneuro geldi, geliyor" diyorlar ama gelmiş değil.

"BİZE GÜLÜCÜK ATIYORLAR"
Suriye'nin yeniden imarı için destek verin dediğimiz dünyanın devler, bize sadece gülücük atıyorlar.

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