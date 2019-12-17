Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, resmi temasları kapsamında Guterres ile bir araya geldi.
BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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Süriyede neler oldugunu bilmedigimizimi saniyorsunuz? RUSYA su an PKK li teröristleri egitime alip RUS BAYRAGI altinda bir paralel ordu kurdu kuruyor egitm ediyor, PKK dan alinmis görünen bölgeler YINE RUS BAYRAGI VE UNIFORMA ALTINDA PKKYA TESLIM EDILIYOR! abd de aynisini yapti, rusya da yapiyor, bu dönemde NAIFLIK affedilmez bunu iyi bilesiniz, "degerli büyüklerim", he neyse gece gündüz bu vatan icin fedakarliginiz icin hepinizden minnettariz yanlis dogru fikirleriniz olsada, bu vatan icin fikirleriniz kafa yormaniz, nefes almaniz bizi size hayran birakiyor, ama hataya HATA demekten cekinmeyin bu bilesiniz büyüklerim.
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