Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.12.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 07:19

'den kuvvetli yüksek basınç ve hava durumu uyarısı! O bölgelerde yoğun sis olacak!

Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bugün, yarın ve cuma günü boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde 18 Aralık bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yüksek basınç uyarısı

18 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 18 Aralık Meteoroloji hava durumu...

SİS UYARISI

Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İl il hava durumu raporu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den kuvvetli yüksek basınç ve hava durumu uyarısı! O bölgelerde yoğun sis olacak!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri