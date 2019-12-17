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Başkan Erdoğan Cenevre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi. Erdoğan'a Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanılığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.

17.12.2019 19:25 - Son Güncelleme: 17.12.2019 19:26
Başkan Erdoğan Cenevre'de Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Cenevre'de Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.

Başkan Erdoğan Cenevre'de Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Erdoğan'a, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.

Başkan Erdoğan Cenevre'de Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezen Başkan Erdoğan, BM'deki temaslarına devam etmek üzere sergi alanından ayrıldı.

Başkan Erdoğan Cenevre'de Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

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