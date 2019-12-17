Başkan Erdoğan Cenevre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.