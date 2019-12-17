Başkan Erdoğan Cenevre'de "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi. Erdoğan'a Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanılığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.
17.12.2019 19:25
- Son Güncelleme: 17.12.2019 19:26
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