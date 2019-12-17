Başkan Erdoğan, İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü Töreni'nde çarpıcı mesajlar verdi: Yurt dışındaki her kardeşimiz temsilcimizdir. Anavatanla bağınızı kopartmayın. Önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil, bağlı bir anlayışla yetişmeleridir.
Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan herhangi bir kardeşimiz hangi kökene, mezhebe ait olursa olsun 82 milyondan hiçbir farkı yoktur" dedi.
CENEVRE SÖZLEŞMESİ
Türkiye, 1961 yılında taraf olduğu sözleşmenin gereğini yıllarca yerine getirdi. Başkan Erdoğan, Suriyeli göçmenlerle ilgili son gelişmeleri anlatacağı Cenevre'de liderlerle bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel Mülteci Forumu"na katılmak için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupalı Türkler'in sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde toplanan Türkler, üzerinde Erdoğan'ın portresinin olduğu, "Ölümüne seninleyiz Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar taşıdı. Erdoğan aracından indi ve kendisini bekleyenlerle selamlaştı.
Erdoğan, Cenevre'deki ilk gününde Somali Başbakan'ı Hasan Hayri'yi kabul etti. Ardından UID Avrupa ofisi yetkilileriyle bir araya geldi. Dün akşam ise Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen İsviçre'ye göçün 50. yıldönümü kutlamalarına katıldı. Erdoğan bugün ise Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Örgütü (UNHCR) ile İsviçre hükümetinin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında Cenevre Milletler Sarayı'nda düzenlenecek "1'inci Küresel Mülteci Forumu"na katılacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların eserlerinden derlenen karma resim ve fotoğraf sergisinin açılışını yapacak.
BEBEK ÖLÜMLERİNİ DÜŞÜREN 2. ÜLKEYİZ
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cenevre'de panelde konuştu: Son 30 yılda bebek ve çocuk ölümlerini en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz. Gebe ve lohusalara, ücretsiz demir ve D vitamini desteği sağlıyoruz.
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