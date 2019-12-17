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  • 17.12.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 14:55

Başkan Erdoğan, Cenevre'de Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Son dakika haberi... İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Başkan , temasları kapsamında Pakistan Imran Khan ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan Cenevre'de kritik temas
, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler () binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.

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