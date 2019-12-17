Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.
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