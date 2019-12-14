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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:14

'in vekil takası beyanına tepki: El kaldırıp indiren piyonlar

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında 'in "Babacan veya Davutoğlu bizden milletvekili isterse veririm" sözlerini kaleme aldı. Ardıç, söz konusu beyanat için "Emir ve komuta zinciri içinde çık partiden diyor başkanın, çıkıyorsun. Gir şu partiye diyor, giriyorsun. Tamam yeter, geri dön diyor, dönüyorsun. Parti başkanının piyonusun yalnızca. El kaldırıp el indiren cinsinden." ifadelerini kullandı.

El kaldırıp indiren piyonlar
İşte 'ın o ifadeleri:

Emir ve komuta zinciri içinde "çık partiden" diyor başkanın, çıkıyorsun. "Gir şu partiye" diyor, giriyorsun. "Tamam yeter, geri dön" diyor, dönüyorsun.
İnce politika...
Sana oy vermiş olan vatandaşlar hiç önemli değil, çünkü onlar sana oy vermediler ki, partine verdiler.
Dolayısıyla seçmenine "çıkabilir miyim, girebilir miyim" diye de sormuyorsun.
Sen kimin vekilisin? Adını sanını da kimse bilmiyor.
Parti başkanının "piyonusun" yalnızca. El kaldırıp el indiren cinsinden.


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