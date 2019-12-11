İşte Dilek Güngör'ün o ifadeleri:
UCUZ ŞEHİR NUMARALARI!
Güngör, Şehir Üniversitesi'nde gelinen noktayı "Tekel'in arazisini usulsüz alelacele devrettiler. İnşaatı dikmek için araziyi teminat gösterip Halkbank'tan kredi çektiler. Yeterli gelir üretemeyince kredi borcunu aksattılar. Mimarlar Odası'nın arazinin bedelsiz tahsis edildiği iddiasıyla Danıştay'da açtığı dava aleyhlerinde sonuçlanınca yan çizmeye başladılar. Banka o dönemde bile iyi niyet gösterdi. İlave teminat için bekledi, vadeyi öteledi, 6 ay sonra hiçbir hareket olmayınca ihtarı çekti. Herkese yapılan gibi... Bu sefer mağduru oynamaya başladılar. Dün de baktım ki, 'ucuz' şehir numaralarına sarılmışlar!" sözleriyle özetledi.
YENİ PARTİ BÖYLE PARLATILMAZ!
Güngör, "Algıyla oluşturulan yalanlar saman alevi gibidir, etkisi çabuk söner. Patronunuzun yeni partisi böyle parlatılmaz!" ifadelerini kullandı.
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UCUZ ŞEHİR NUMARALARI!
Güngör, Şehir Üniversitesi'nde gelinen noktayı "Tekel'in arazisini usulsüz alelacele devrettiler. İnşaatı dikmek için araziyi teminat gösterip Halkbank'tan kredi çektiler. Yeterli gelir üretemeyince kredi borcunu aksattılar. Mimarlar Odası'nın arazinin bedelsiz tahsis edildiği iddiasıyla Danıştay'da açtığı dava aleyhlerinde sonuçlanınca yan çizmeye başladılar. Banka o dönemde bile iyi niyet gösterdi. İlave teminat için bekledi, vadeyi öteledi, 6 ay sonra hiçbir hareket olmayınca ihtarı çekti. Herkese yapılan gibi... Bu sefer mağduru oynamaya başladılar. Dün de baktım ki, 'ucuz' şehir numaralarına sarılmışlar!" sözleriyle özetledi.
YENİ PARTİ BÖYLE PARLATILMAZ!
Güngör, "Algıyla oluşturulan yalanlar saman alevi gibidir, etkisi çabuk söner. Patronunuzun yeni partisi böyle parlatılmaz!" ifadelerini kullandı.
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