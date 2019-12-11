Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.12.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:54

Davutoğlu ekibine "Şehir" ayarı: Patronunuzun böyle parlatılmaz!

Sabah Gazetesi yazarı , bugün kaleme aldığı "Ucuz 'Şehir' numaraları..." adlı köşe yazısında, 'nin içerisinde bulunduğu mali durumu tüm çıplaklığıyla anlatarak ve ekibinin üniversite üzerinden yaptığı demagojiyi ifşa etti. Güngör, "Algıyla oluşturulan yalanlar saman alevi gibidir, etkisi çabuk söner. Patronunuzun böyle parlatılmaz!" ifadelerini kullandı.

Patronunuzun yeni partisi böyle parlatılmaz!
İşte 'ün o ifadeleri:

UCUZ ŞEHİR NUMARALARI!
Güngör, 'nde gelinen noktayı "Tekel'in arazisini usulsüz alelacele devrettiler. İnşaatı dikmek için araziyi teminat gösterip Halkbank'tan kredi çektiler. Yeterli gelir üretemeyince kredi borcunu aksattılar. Mimarlar Odası'nın arazinin bedelsiz tahsis edildiği iddiasıyla Danıştay'da açtığı dava aleyhlerinde sonuçlanınca yan çizmeye başladılar. Banka o dönemde bile iyi niyet gösterdi. İlave teminat için bekledi, vadeyi öteledi, 6 ay sonra hiçbir hareket olmayınca ihtarı çekti. Herkese yapılan gibi... Bu sefer mağduru oynamaya başladılar. Dün de baktım ki, 'ucuz' şehir numaralarına sarılmışlar!" sözleriyle özetledi.



YENİ PARTİ BÖYLE PARLATILMAZ!
Güngör, "Algıyla oluşturulan yalanlar saman alevi gibidir, etkisi çabuk söner. Patronunuzun yeni partisi böyle parlatılmaz!" ifadelerini kullandı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDavutoğlu ekibine "Şehir" ayarı: Patronunuzun yeni partisi böyle parlatılmaz!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri