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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:21

Başkan Erdoğan'dan bir haftada iki kritik zirve

Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık’ta Cenevre’de 1. ’na, 18-19 Aralık’ta ise ’da düzenlenecek olan Zirvesi’ne katılacak. Zirvede İslam dünyasının sorunlarına çözüm aranacak.

Başkan Erdoğan'dan bir haftada iki kritik zirve

Başkan , önümüzdeki hafta biri Avrupa'da diğeri Asya'da iki uluslararası zirvede Türkiye'yi temsil edecek.

Başkan Erdoğan, 17-18 Aralık'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler Örgütü (UNHCR) ile İsviçre Hükümeti'nin ortaklaşa ev sahipliğinde, Türkiye'nin eş başkanlığında yapılacak 1. 'na katılacak.

Foruma Kosta Rika Devlet Başkanı Carlos Alvarado Quesada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da aralarında bulunduğu devlet ve hükümet başkanları, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de içinde bulunduğu uluslar arası kurum temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katılacaklar.

Başkan Erdoğan, zirve kapsamında yapacağı görüşmelerde başta Suriye meselesi olmak üzere mülteci meselesini ele alacak.

BİRLİK MESAJI
Erdoğan, 18-19 Aralık'ta ise 'nın başkenti 'a geçecek. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in ev sahipliğindeki zirveye Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani, , Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Pakistan Başbakanı İmran Han da katılacak.

Başkan Erdoğan, zirvede İslam ülkeleri arasında hem siyasi hem de ekonomik işbirliğinin arttırılması mesajını verecek. Zirvede, Suriye, Filistin meseleleri ile terörle mücadelede işbirliği, mülteci sorununu değerlendirilecek.

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