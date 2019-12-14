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  • 14.12.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 09:26

’de 55 yakalandı

’in Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 55 , ekiplerince yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Lastik botla kaçarken yakalandılar!
ekipleri, Cuma günü saat 02.17'de, Teke Burnu açıklarında içerisinde bir grup olduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 37 Afganistan, 6 Gana, 3 Senegal, 2 Eritre, 2 Tongo, 2 Sudan, 1 , 1 Dominik Cumhuriyeti ve 1 Mali olmak üzere toplam 55 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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