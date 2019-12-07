İlk fire ortalığı karıştırdı! Davutoğlu daha partiyi kurmadan yalanlama geldi

Yeni parti kurma girişimindeki Ahmet Davutoğlu daha partiyi kurmadan ilk şokunu yaşadı.

Emekli müftü ve eski CHP milletvekili İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partinin kurucuları arasında yer almaktan vazgeçtiğini açıkladı.



Fotoğrafta: İhsan Özkes

Özkes, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" ifadeleriyle kararını duyurdu.

İhsan Özkes'in bu kararı duyurmasının ardından, AK Parti'den ihracı istenen ve Ahmet Davutoğlu ile hareket eden Abdullah Başçı, Özkes'in kurucular kurulunda olmadığını ima etti ve yapılanların algı oyunu olduğunu iddia etti.



Fotoğrafta: Abdullah Başçı

BAŞÇI İLK İSTİFAYI ÖRTMEYE ÇALIŞTI

Başçı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sayın Davutoglunun kurma çalışmalarını, yaptığı partinin kurucular listesini hazırlarken bazı isimlere yer vermemesi nedeniyle, Resmiyet kazanmayan bir konunun haber sitelerinde fire gibi gösterilmeye çalışılmasının algı operasyonu olduğunu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

ÖZKES'TEN YANIT: KURUCULAR KURULU TOPLANTISINDA DEĞİL MİYDİM?

Başçı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşıma Özkes'ten yanıt geldi. Özkes Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun kendisini aradığını ve Abant'ta kurucular kurulu toplantısına katıldığını ifade etti. Özkes, "İsmime hitaben kuruculardan istenen evraklarla ilgili yazışmaları mı paylaşayım?" sorusuyla Başçı'yı yalanladı.

BELGEYİ PAYLAŞTI

Özkes, Abant'taki kurucular kurulu toplantısında parti programı taslağı ile ilgili önerilerini yazdığı belgeyi de paylaştı.

İşte Özkes'in o açıklamaları ve Başçı'ya soruları:

"Peki Kurucular Kurulunda olduğuma dair Sayın Davutoğlu'nun beni aramasını kendileri inkar eder mi, Abant'ta kurucular kurulu toplantısında değil miydim?

İsmime hitaben kuruculardan istenen evraklarla ilgili yazışmaları mı paylaşayım?

9 Ağustos'ta Taşkent'teki etkinliğe Sayın Davutoğlu'nun daveti diye arayan siz değil miydiniz ve orada birlikte medyada yer alan fotoğraflarımız da gerçek değil miydi?

Abant'taki kurucular kurulu toplantısında parti programı taslağı ile ilgili önerilerim. El yazımdır."

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