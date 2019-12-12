Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu bunun için parti kuruyor!

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma amaçları köşesine taşıdı.

Kurulması amaçlanan yeni partilerin AK Parti'yi iktidardan etme amacında olduğunu yazan Övür, "Doğal bir siyasi ittifaktan çok, AK Parti'yi iktidardan etmek üzerine kurulu bir proje bu. Bunun en uç örneğini son cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Eğer o seçimde Meral Akşener karşı çıkmasaydı CHP Abdullah Gül'ü aday yapacaktı. O proje hâlâ devam ediyor. İşte önümüzdeki süreçte siyaset sahnesinde göreceğimiz iki yeni parti de bunun için kuruluyor" diye yazdı.

Babacan'ın Davutoğlu ile ilişkisinde aradaki mesafeyi korumaya çalıştığını dile getiren Övür, "İşte bu noktada Davutoğlu'nun partisine Gül- Babacan ikilisinin "tavşan partisi" gözüyle bakılıyor. O kavga edip alan açacak, Babacan da "cici çocuk" olarak parsayı toplayacak" dedi.

İşte Övür'ün yazısından ilgili bölüm:

Bir erken seçim olasılığı ufukta görünmüyor ama siyaset kulisleri bir hayli hareketli. Hareketli çünkü AK Parti içinden ayrılan AKP'liler iki yeni parti kuruyor. Bir yanda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül destekli Ali Babacan, öte yanda kılıçları erken çeken eski başbakan Ahmet Davutoğlu...

Anketlerde yeni bir partiye ihtiyaç görülmese de onlar yola çıkmaya kararlı. AK Parti'yi yüzde 50'nin altına çekme planları sadece onları değil, her koşulda destek veren CHP'lileri de heyecanlandırıyor.

Tabi bu iki partinin yeni ne söyleyecekleri, nasıl bir siyaset izleyecekleri, kimlerle yola çıkacakları merak edilse de asıl merak edilen kendi aralarındaki ilişki...

O ilişki önümüzdeki sürece nasıl bakıldığının da işaretini verecek. Ortada birkaç seçimdir yeni siyaset üretmeden devreye sokulan bir siyaset mühendisliği projesi var. Doğal bir siyasi ittifaktan çok, AK Parti'yi iktidardan etmek üzerine kurulu bir proje bu.

Bunun en uç örneğini son cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük. Eğer o seçimde Meral Akşener karşı çıkmasaydı CHP Abdullah Gül'ü aday yapacaktı.

O proje hâlâ devam ediyor. İşte önümüzdeki süreçte siyaset sahnesinde göreceğimiz iki yeni parti de bunun için kuruluyor.

Çünkü hâlâ ne CHP tek başına yüzde 25'i geçebiliyor ne de Babacan-Davutoğlu ikilisi böyle bir umut veriyor. Saadet Partisi'nin de yeterli olmadığı görüldü. Bu yüzden AK Parti'yi tırtıklayacak yeni partilere ihtiyaç var.

Şimdi gelelim bu iki partinin kendi aralarındaki ilişkiye...

Davutoğlu istiyor görünse de Babacan araya mesafe koymayı tercih ediyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ