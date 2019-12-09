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Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi. Montun, Küreklidere bölgesinde bulunmasından dolayı drone ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çapında tarama yapıldı.

09.12.2019 17:44 - Son Güncelleme: 09.12.2019 17:52
Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi.

Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mert Alpaslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 4 jandarma asayiş timi, 4 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 40 sivil arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere 161 kurtarma personeli katılıyor.

Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Montun, Küreklidere bölgesinde bulunmasından dolayı drone ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çapında tarama yapıldı. Aramalarda, iki arkadaşın üzerindeki metalleri tespit etmek için dedektörün yanı sıra jandarma tarafından termal özellikli drone da kullanıldı.

Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Öte yandan, çalışma yapılan alan, Küreklidere'nin doğu kısmında aramalara destek veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince drone ile havadan görüntülendi.

Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi

Çalışmalarda, dün Sarp'a ait mont ve cebinden çıkan bere ile anahtarların dışında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanamadı.

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