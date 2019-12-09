Uludağ'daki kayıp dağcıları arama çalışmaları drone ile görüntülendi
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü, Efe Sarp'ın montunun bulunduğu bölge, kurtarma ekiplerince "drone" ile görüntülendi. Montun, Küreklidere bölgesinde bulunmasından dolayı drone ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çapında tarama yapıldı.
09.12.2019 17:44
- Son Güncelleme: 09.12.2019 17:52
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mert Alpaslan ve Efe Sarp için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, 4 jandarma asayiş timi, 4 JÖH timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 40 sivil arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere 161 kurtarma personeli katılıyor.
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