İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da, geçen 1 Aralık'ta kaybolan dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 8. günde de sürdü. Jandarma, AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ekiplerinden oluşan 260 kişinin sürdürdüğü çalışmalarda, insanlı keşif uçağı, helikopter, termal drone ve metal arama dedektörleri de kullanılıyor. Öte yandan Bursa Valisi Yakup Canbolat, dağcılardan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp'ın geçen yıl da zirveye tırmandığı ortaya çıktı.
TUNA ÇAM
Mert Alpaslan (solda) ve Efe Sarp'ın geçen yıl da zirveye tırmandığı ortaya çıktı.
TUNA ÇAM
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