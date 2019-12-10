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Uludağ'da kayıp dağcılar ve 'ı arama çalışmaları sürüyor

Uludağ'da, geçen 1 Aralık'ta kaybolan dağcılar ve 'ı arama çalışmaları sürüyor. Termal drone ve metal dedektörler kullanılıyor.

'Drone'muyoruz
İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da, geçen 1 Aralık'ta kaybolan dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 8. günde de sürdü. Jandarma, , BAKUT, , AKUT ekiplerinden oluşan 260 kişinin sürdürdüğü çalışmalarda, insanlı keşif uçağı, helikopter, termal drone ve metal arama dedektörleri de kullanılıyor. Öte yandan Valisi Yakup Canbolat, dağcılardan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


(solda) ve 'ın geçen yıl da zirveye tırmandığı ortaya çıktı.

TUNA ÇAM

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